Программы Петросян на олимпийском отборе набрали 561 000 просмотров на канале ISU. Это второй результат в женском катании после отстранения России

Программы Петросян на отборе на Игры набрали 561 000 просмотров на канале ISU.

Больше просмотров только у программ американки Алисы Лью с чемпионата мира-2025 в Бостоне, который прошел пять месяцев назад, – 614 тысяч. Олимпийский квалификационный турнир завершился четыре дня назад. 

Программы Петра Гуменника набрали 233 тысячи просмотров. За последние три года больше только у американца Ильи Малинина и мексиканца Донована Каррильо.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
