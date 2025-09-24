Программы Петросян на олимпийском отборе набрали 561 000 просмотров на канале ISU. Это второй результат в женском катании после отстранения России

Программы Петросян на отборе на Игры набрали 561 000 просмотров на канале ISU.

Больше просмотров только у программ американки Алисы Лью с чемпионата мира-2025 в Бостоне, который прошел пять месяцев назад, – 614 тысяч. Олимпийский квалификационный турнир завершился четыре дня назад.

Программы Петра Гуменника набрали 233 тысячи просмотров. За последние три года больше только у американца Ильи Малинина и мексиканца Донована Каррильо .