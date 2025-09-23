Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
Фигуристки выйдут на лед 24 сентября на этапе в Баку.
5-й этап
Баку, Азербайджан
Девушки, короткая программа
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Skating ISU.
Первая разминка
1. Ханна Франк (Австрия)
2. Софья Шифрина (Израиль)
5. Сабина Алиева (Азербайджан)
Вторая разминка
7. Габриэль Жускайте (Литва)
Третья разминка
12. Арина Калугина (Азербайджан)
13. Ханна Ким (США)
15. Алиса Ленгелова (Словакия)
16. Яна Горчичкова (Чехия)
Четвертая разминка
18. Вероника Ферлин (Польша)
21. Жасмин Шлага (Кыргызстан)
Пятая разминка
25. Маюко Ока (Япония)
26. Лия Любенова (Болгария)
27. Ван Ихань (Китай)
28. Сиенна Качмарик (Австралия)
Шестая разминка
31. София Некрасова (Эстония)
32. Леандра Цимпукакис (Швейцария)
33. Харуна Мураками (Япония)
34. Лилу Ремейсен (Бельгия)
35. Ким Ю Сон (Южная Корея)