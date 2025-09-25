1

Анна Ляшенко: «Надо доучивать элементы ультра-си, усложняться. Работаю над тройным акселем и четверным риттбергером»

Анна Ляшенко рассказала, над какими элементами ультра-си работает.

Фигуристка заняла четвертое место на турнире памяти Сергея Гринькова, получив итоговые 200,93 балла.

«Всегда есть над чем работать, но на сегодня я довольна. Какой вывод сделаю для следующих соревнований? Ну, во-первых, надо доучивать элементы ультра-си, усложняться, поправлять скольжение, дорожки накатывать, чтобы все были четвертого уровня.

Над вращениями еще работать, чтобы были больше надбавки, ну и так далее. Из элементов ультра-си работаю над тройным акселем и четверным риттбергером», – сказала Ляшенко.

«Эмоции от первого старта на взрослом уровне? Я очень рада, что с первого раза, наверное, получится сдать норматив на мастера спорта, потому что набрала технику и откатала чисто.

Чем отличается атмосфера взрослых стартов от юниорских? Из-за того, что я ростом не очень большая к своему возрасту и здесь много высоких, плюс люди старше – тут и 20-летние есть фигуристки, поэтому интересно получается, что катаешься с более взрослыми, берешь какой-то от них опыт.

Чего ждала от этого соревнования? Честно говоря, именно на этих стартах была задача откатать чисто и сдать норматив мастера спорта. Чувствую ли больше давления на взрослом уровне? Наверное, нет. Все-таки нужно, как я люблю говорить, побеждать себя, бороться с самим собой и катать чисто», – приводит слова Ляшенко «Чемпионат». 

«Реакция тренеров на прокат? Юлия Вячеславовна [Липницкая] похвалила, сказала: «Все, молодец, работаем дальше». Что сказала перед выходом на лед, честно говоря, я уже не помню. Это все как-то спонтанно. Сказала, наверное: «Настройся, соберись, спокойно, как на тренировках».

Делится ли Юлия Вячеславовна опытом из своей карьеры? Конечно. Она передает свой опыт каждый день, постоянно. Самый ценный совет, который получила от нее? Не знаю, она как-то так это говорит без какой-то определенной точности. Постоянно какие-то слова поддержки и так далее», – отметила спортсменка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Анна Ляшенко
logoЮлия Липницкая
турнир памяти Гринькова
женское катание
logoсборная России
