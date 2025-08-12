Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представят произвольные программы

Фигуристки-юниорки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Девушки, произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени (13 августа), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

Елизавета Андреева

Виктория Стрельцова

Лидия Плескачева

Анна Ляшенко

Дина Хуснутдинова

София Сарновская

София Дзепка

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске