Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представят произвольные программы
Фигуристки-юниорки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Девушки, произвольная программа
Начало – 15:00 по московскому времени (13 августа), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участницы
Елизавета Андреева
Виктория Стрельцова
Лидия Плескачева
Анна Ляшенко
Дина Хуснутдинова
София Сарновская
София Дзепка
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
