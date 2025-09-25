Лукас Бричги: «Рад за Гуменника. Не хочу касаться политики, просто скажу, что здорово снова видеть его на льду»

Лукас Бричги поделился впечатлениями от олимпийского отбора в Пекине.

«По телевизору соревнования смотрелись очень круто – было похоже на чемпионат мира или Европы. Уверен, что фигуристам понравилось там выступать – хоть и не все смогли отобраться в Милан.

Как мне прокаты Петра Гуменника ? Я рад за Петра как за фигуриста. Не хочу касаться политики, это не мое дело, просто скажу, что здорово снова видеть его на льду. Мы когда-то соревновались вместе по юниорам, но это было уже почти 10 лет назад, в прошлой жизни.

Петр круто выступил, показал программу с пятью четверными – в мире не так много фигуристов, которые на это способны.

Думаю, это привлекло больше зрителей – уверен, что в России все смотрели его прокаты. Для нашего вида спорта это может означать и больше людей и на трибунах, ведь в России просто огромная аудитория болельщиков фигурного катания», – сказал чемпион Европы швейцарец Бричги корреспонденту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

