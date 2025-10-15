Николай Морошкин: «Гуменник в отпуске, он заслужил. Сказали ему: отдыхай, надо сделать перерывчик»
Николай Морошкин сообщил, что Петр Гуменник находится в отпуске.
В сентябре фигурист в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Китае и отобрался на Олимпийские игры-2026. После этого Петр участвовал в контрольных прокатах сборной России.
«Петр в отпуске. Он заслужил! Сказали ему: «Уходи, отдыхай». Надо сделать перерывчик. Скоро должен выйти после отпуска, и будем смотреть, обсуждать рабочие моменты», – сказал хореограф Морошкин.
Гуменник стал идеальным книжным героем для мира. И претендентом на медаль Олимпиады
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
