Николай Морошкин: «Гуменник в отпуске, он заслужил. Сказали ему: отдыхай, надо сделать перерывчик»

Николай Морошкин сообщил, что Петр Гуменник находится в отпуске.

В сентябре фигурист в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Китае и отобрался на Олимпийские игры-2026. После этого Петр участвовал в контрольных прокатах сборной России.

«Петр в отпуске. Он заслужил! Сказали ему: «Уходи, отдыхай». Надо сделать перерывчик. Скоро должен выйти после отпуска, и будем смотреть, обсуждать рабочие моменты», – сказал хореограф Морошкин.

