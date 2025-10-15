Алина Загитова: «Лет до 12 не было даже мыслей, что я могла бы стать олимпийской чемпионкой. А потом стала – до сих пор удивляюсь»

Загитова заявила, что до сих пор удивляется тому, что выиграла золото Олимпиады.

– Кто вас вдохновлял на всем вашем пути?

– Мы все люди. У нас есть сложные дни, дни, когда мы просто хотим полежать и потупить в телефон. Самое сложное всегда – начать что‑то делать.

Не было человека, на которого бы я смотрела и думала, что хочу так же. Лет до 12 не было даже мыслей, что я бы могла стать олимпийской чемпионкой. А потом стала в 15. До сих пор этому удивляюсь, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова.

