Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
Александра Трусова рассказала, что с осторожностью подпускает собак к сыну.
Фигуристка и ее муж Макар Игнатов стали родителями в августе.
«Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем. Посмотрим, как изменится их желание, когда Миша подрастет и захочет познакомиться с ними сам», – написала Трусова в телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
