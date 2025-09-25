1

Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»

Александра Трусова рассказала, что с осторожностью подпускает собак к сыну.

Фигуристка и ее муж Макар Игнатов стали родителями в августе. 

«Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем. Посмотрим, как изменится их желание, когда Миша подрастет и захочет познакомиться с ними сам», – написала Трусова в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
