Александра Трусова: «В начале августа я поставила себе цель – прочитать книгу, которую подарил мне Макар. В следующем сезоне точно выберу цель попроще»

Александра Трусова рассказала о книге, подаренной ей Макаром Игнатовым.

6 августа у пары фигуристов родился сын Михаил.

«В начале августа я поставила себе цель – прочитать книгу, которую подарил мне Макар.

Как и каждый участник нашего клуба (ранее Трусова и Игнатов создали закрытое сообщество для поклонников – Спортс’’), я выбрала цель на месяц и решила делиться своим прогрессом. Цели у нас, кстати, очень разные: кто-то старается регулярно заниматься спортом, кто-то осваивает новое хобби, рисует эскизы, делает ремонт или даже пишет научную статью! А я… пока прочитала только предисловие 🙂

Август оказался слишком насыщенным: запуск клуба, знакомство с участниками, потом появление Миши, а теперь еще это все надо совместить с возвращение к тренировкам. И это только двадцатое число!

Но я не расстраиваюсь. Книга пока просто наблюдает за моей жизнью, и, наверное, ее время еще впереди. В следующем сезоне я точно выберу цель попроще», – написала Трусова в своем телеграм-канале.