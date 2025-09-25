Алина Загитова примет участие в марафоне «Знание.Первые» в Нижнем Новгороде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в просветительском марафоне «Знание.Первые».
26 сентября она станет спикером в секции «Формула чемпионов» в Нижнем Новгороде.
Мероприятие начнется в 16:50 (мск) в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт марафона «Знание.Первые»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости