Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»

Татьяна Тарасова предложила Алине Загитовой попробовать себя в музыке.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее заявила, что написала песню , но пока опасается «входить в эту сферу».

«Надо понять, есть ли у Алины голос и слух, мы его пока не слышали. Если есть, то почему нет, надо пробовать, раз петь хочется. Дело-то прекрасное! Пусть пробует, а мы послушаем. Просто раньше себя она в этом плане не проявляла.

Обычно люди что-то напевают постоянно, а за ней такого не замечала. Стесняется? Это не про наших мальчиков и девочек, которые привыкли побеждать. Чего стесняться, если умеешь и это красиво», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

