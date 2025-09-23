9

Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»

Татьяна Тарасова предложила Алине Загитовой попробовать себя в музыке.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее заявила, что написала песню, но пока опасается «входить в эту сферу».

«Надо понять, есть ли у Алины голос и слух, мы его пока не слышали. Если есть, то почему нет, надо пробовать, раз петь хочется. Дело-то прекрасное! Пусть пробует, а мы послушаем. Просто раньше себя она в этом плане не проявляла.

Обычно люди что-то напевают постоянно, а за ней такого не замечала. Стесняется? Это не про наших мальчиков и девочек, которые привыкли побеждать. Чего стесняться, если умеешь и это красиво», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Я заложник того, что мне «все еще 15 лет». А мне уже 23». Загитова у Утяшевой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
logoТатьяна Тарасова
музыка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
11сегодня, 14:15
Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу»
119вчера, 15:19
Татьяна Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Дуэт, конечно, хороший. Они вместе и выступали. Это было удовольствие на них смотреть»
2218 июля, 13:43
Главные новости
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
447 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
11сегодня, 14:15
Светлана Журова: «Загитовой обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Я бы с удовольствием посмотрела, послушала ее песню»
24сегодня, 13:52
Тарасова об Олимпиаде: «Главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет»
5сегодня, 13:42
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник поедут на Олимпиаду-2026! Почему им будет сложно?
сегодня, 13:33
Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах («Р-Спорт»)
50сегодня, 13:30
Евгений Рукавицын: «Алиев вынужден пройти курс терапии, без которой продолжение сезона может оказаться невозможным»
8сегодня, 12:21
Дмитрий Алиев: «Сейчас прохожу курс терапии и не имею медицинского допуска к тренировкам»
20сегодня, 12:11
Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный в контрольных прокатах участия не примут. Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана»
29сегодня, 11:35
Евгений Устенко: «Программы вышли хорошими и интересными. Произвольная под саундтрек к фильму, а короткая программа — смесь музыки 90‑х»
2сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44