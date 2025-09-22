Ирина Роднина: «Гуменнику будет сложно бороться с Малининым, у которого очень серьезный арсенал. Но не факт, что невозможно»

Роднина не считает невозможным то, что Гуменник составит конкуренцию Малинину.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе выиграли отборочный турнир на Олимпийские игры-2026. Игры пройдут в Италии в феврале следующего года.

«Очень рада за Петросян и Гуменника. Честно говоря, наверное, им все благодарны. Какие-то кусочки их выступлений видела. Они справились со своей задачей.

Сейчас только сентябрь, а если говорить про олимпийский сезон, то это надо до февраля держать форму. На данный момент Петросян и Гуменник показали свое очень хорошее катание, технику и сложность программы.

Шансы на олимпийские медали? Сложно про это говорить, потому последние два года не очень следила за фигурным катанием. У нас мировое катание не показывают, поэтому его уровень сложно оценить. Знаю, там есть свои чемпионы и призеры.

Думаю, Гуменнику будет сложно соревноваться с американцем российского происхождения – Ильей Малининым. У него очень серьезный арсенал. Еще важно, что Малинин прошел этапы становления. Так что, думаю, Гуменнику бороться с ним будет сложно, но не факт, что невозможно.

А в женском одиночном катании еще хуже знаю и разбираюсь. Но, думаю, в олимпийский сезон главное — стабильность и сложность, а эмоции уже третий пункт программы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

