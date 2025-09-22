4

Ирина Роднина: «Гуменнику будет сложно бороться с Малининым, у которого очень серьезный арсенал. Но не факт, что невозможно»

Роднина не считает невозможным то, что Гуменник составит конкуренцию Малинину.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе выиграли отборочный турнир на Олимпийские игры-2026. Игры пройдут в Италии в феврале следующего года.

«Очень рада за Петросян и Гуменника. Честно говоря, наверное, им все благодарны. Какие-то кусочки их выступлений видела. Они справились со своей задачей.

Сейчас только сентябрь, а если говорить про олимпийский сезон, то это надо до февраля держать форму. На данный момент Петросян и Гуменник показали свое очень хорошее катание, технику и сложность программы.

Шансы на олимпийские медали? Сложно про это говорить, потому последние два года не очень следила за фигурным катанием. У нас мировое катание не показывают, поэтому его уровень сложно оценить. Знаю, там есть свои чемпионы и призеры.

Думаю, Гуменнику будет сложно соревноваться с американцем российского происхождения – Ильей Малининым. У него очень серьезный арсенал. Еще важно, что Малинин прошел этапы становления. Так что, думаю, Гуменнику бороться с ним будет сложно, но не факт, что невозможно.

А в женском одиночном катании еще хуже знаю и разбираюсь. Но, думаю, в олимпийский сезон главное — стабильность и сложность, а эмоции уже третий пункт программы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoсборная США
logoИрина Роднина
logoИлья Малинин
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
женское катание
мужское катание
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
В чем главные интриги олимпийского сезона в фигурке? Предельно доступно
57 сентября, 11:33Подкасты
Звонок Рафаэлю Арутюняну: слухи о разрыве с Малининым, стажировка Гуменника и Туктамышевой
6811 августа, 04:10
Гущина описала идеального фигуриста: лутц и флип Трусовой, вращения Липницкой, артистизм Медведевой
13514 июля, 16:53
Главные новости
«Это жесть, не советую. Мне было очень страшно». Трусова рассказала, что ей сделали кесарево сечение при родах
97сегодня, 16:05
Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу»
94сегодня, 15:19
Мама Елены Костылевой об «Ангелах Плющенко»: «Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет»
91сегодня, 15:14
Новый произвольный танец Мироновой и Устенко под музыку из фильма «Она» посвящен теме искусственного интеллекта
6сегодня, 14:55
Аделия Петросян и Петр Гуменник прилетели в Москву из Пекина
25сегодня, 13:45Видео
«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»
58сегодня, 13:42
Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»
9сегодня, 13:40
Алина Загитова: «Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли они у меня»
32сегодня, 13:32
Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена – человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»
11сегодня, 13:29
Загитова про «Ассоль»: «У нас все шоу были солд-аут. Буквально в последний момент за 2-3 недели продажи поднялись»
84сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
1вчера, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
1вчера, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44