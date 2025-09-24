1

Мария Елисова: «Рада, что получилось с первого раза приземлить тройной аксель. Идет работа над четверным тулупом»

Мария Елисова рада, что успешно исполнила тройной аксель на соревнованиях.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова. 

«Ожидания от сезона на взрослом уровне? Хотелось бы для начала откатать хорошо два этапа Гран-при, а там — как пойдет.

Впечатления от чистого тройного акселя на первом же взрослом старте? Рада, что получилось с первого раза его приземлить. Особенно учитывая, что новый разряд, да и все по-новому. В целом я довольна», — сказала Елисова. 

«В целом прокатом довольна. Еще поработать над компонентами, а так в целом хорошо. На произвольную пока что два тройных акселя планируется.

Как форму свою оценю? Ну, сейчас плюс-минус близко к прайму, так сказать. Идет работа над четверным тулупом помимо тройного акселя», — цитирует Елисову «Чемпионат». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Мария Елисова
турнир памяти Гринькова
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анастасия Волочкова: «Загитова – очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»
22сегодня, 15:52
Турнир памяти Гринькова. Елисова выиграла короткую программу, Яметова – 2-я, Захарова – 3-я, Дзепка лидирует у юниоров
132сегодня, 15:49
Дарья Лебедева: «Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации»
1сегодня, 15:10
Главные новости
Гиллес и Пуарье вернули произвольный танец сезона-2018/19
625 минут назад
Фурнье-Бодри и Сизерон поменяют музыку к ритм-танцу после претензии американского судьи
655 минут назад
Хабибуллина и Княжук не выступят на контрольных прокатах по состоянию здоровья партнерши
5сегодня, 17:19
«В свете последних новостей я выбираю другое направление, соответствующее моим ценностям». Алиса Лью поменяет музыку к короткой программе
6сегодня, 16:49
Анастасия Губанова: «Не буду ничего загадывать, но, скорее всего, это последний мой сезон в спорте»
19сегодня, 16:39
Анастасия Волочкова: «Загитова – очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»
22сегодня, 15:52
Турнир памяти Гринькова. Елисова выиграла короткую программу, Яметова – 2-я, Захарова – 3-я, Дзепка лидирует у юниоров
132сегодня, 15:49
Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России
11сегодня, 15:42
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
2сегодня, 15:17Live
Ритм-танец Шевченко и Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»
10сегодня, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44