Мария Елисова: «Рада, что получилось с первого раза приземлить тройной аксель. Идет работа над четверным тулупом»

Мария Елисова рада, что успешно исполнила тройной аксель на соревнованиях.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу на турнире памяти Сергея Гринькова.

«Ожидания от сезона на взрослом уровне? Хотелось бы для начала откатать хорошо два этапа Гран-при, а там — как пойдет.

Впечатления от чистого тройного акселя на первом же взрослом старте? Рада, что получилось с первого раза его приземлить. Особенно учитывая, что новый разряд, да и все по-новому. В целом я довольна», — сказала Елисова.

«В целом прокатом довольна. Еще поработать над компонентами, а так в целом хорошо. На произвольную пока что два тройных акселя планируется.

Как форму свою оценю? Ну, сейчас плюс-минус близко к прайму, так сказать. Идет работа над четверным тулупом помимо тройного акселя», — цитирует Елисову «Чемпионат».