Дарья Лебедева: «Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации»

Фигуристка Дарья Лебедева рассказала, что ее мотивирует конкуренция у Тутберидзе.

«Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны. Отличия от штаба Буяновой? Ну, мне кажется, тренировок в новом штабе больше чуть-чуть.

В целом очень нравится кататься. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации. С одногруппницами хорошие отношения, со всеми общаюсь», — сказала Лебедева.