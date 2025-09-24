Дарья Лебедева: «Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации»
Фигуристка Дарья Лебедева рассказала, что ее мотивирует конкуренция у Тутберидзе.
«Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны. Отличия от штаба Буяновой? Ну, мне кажется, тренировок в новом штабе больше чуть-чуть.
В целом очень нравится кататься. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации. С одногруппницами хорошие отношения, со всеми общаюсь», — сказала Лебедева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
