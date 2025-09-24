  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дарья Лебедева: «Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации»
1

Дарья Лебедева: «Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации»

Фигуристка Дарья Лебедева рассказала, что ее мотивирует конкуренция у Тутберидзе.

«Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны. Отличия от штаба Буяновой? Ну, мне кажется, тренировок в новом штабе больше чуть-чуть.

В целом очень нравится кататься. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации. С одногруппницами хорошие отношения, со всеми общаюсь», — сказала Лебедева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoЭтери Тутберидзе
Дарья Лебедева
logoсборная России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«В этом возрасте подростки очень мнительные. Тутберидзе вытащила из головы дурь и глупости». Железняков о сомнениях Петросян, ехать ли на отбор к ОИ
28сегодня, 11:33
Тарасова о желании Петросян сняться с олимпийского отбора: «Наверное, подобные мысли у нее возникли из-за плохого самочувствия»
11сегодня, 11:19
Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Конечно, мы раньше знали, что я не поеду в Пекин, и проговаривали это с Петросян»
7сегодня, 11:15
Главные новости
Анастасия Губанова: «Не буду ничего загадывать, но, скорее всего, это последний мой сезон в спорте»
313 минут назад
Анастасия Волочкова: «Загитова – очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»
19сегодня, 15:52
Турнир памяти Гринькова. Елисова выиграла короткую программу, Яметова – 2-я, Захарова – 3-я, Дзепка лидирует у юниоров
128сегодня, 15:49
Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России
9сегодня, 15:42
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:17Live
Ритм-танец Шевченко и Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»
9сегодня, 15:16
Виктория Стрельцова: «Планы на сезон — чисто кататься, новые элементы ультра-си я не планирую пока изучать»
3сегодня, 15:03
Светлана Журова: «Совсем отказываться от иностранной музыки неправильно. Перекос можно устранить и без законопроектов»
5сегодня, 14:55
Тарасова о предложении депутатов по музыке в спорте: «Пусть Госдума занимается своими делами. У них что, дел нет, что они нашими делами занимаются?»
44сегодня, 14:43
Матыцин об иностранной музыке в спорте: «Речь идет не о борьбе с чем-то, речь о приоритизации и продвижении отечественных композиторов и музыкантов»
100сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44