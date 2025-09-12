Алиса Лью сообщила, что пока не тренирует тройной аксель из-за проблем с коньками

Алиса Лью призналась, что долгое время испытывает проблемы с коньками.

Американская фигуристка выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy, набрав 69,62 балла.

Фигуристка попросила «не ожидать от нее слишком многого», так как сейчас она катается в одном новом ботинке и одном старом. Отец Ильи Малинина помог ей починить ботинок, что очень помогло, однако Лью считает, что ее прыжки сейчас далеки от того, на что она способна. Она уверена, что скоро решит эти проблемы.

Лью отметила, что находится в хорошей физической форме и может выполнять каскад тройной лутц – тройной риттбергер гораздо лучше, чем на Lombardia Trophy. Ее костюмы – как для короткой, так и для произвольной программы – еще не окончательно утверждены. Костюм для короткой программы планируется сделать более красочным.

Тройной аксель фигуристка пока не тренирует, но планирует работать над ним, как только ее проблемы с коньками будут устранены.

Алиса Лью упала перед короткой на Lombardia Trophy. Она лидирует на турнире