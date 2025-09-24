Виктория Стрельцова: «Планы на сезон — чисто кататься, новые элементы ультра-си я не планирую пока изучать»
Стрельцова рассказала, что пока не планирует учить новые элементы ультра-си.
Сегодня Виктория Стрельцова стала второй в короткой программе на турнире турнир памяти Сергея Гринькова. Она исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. Также она владеет четверными тулупом и сальховом.
«Что могу сказать о своем прокате? Надо еще работать над дорожкой и над хореографией. Планы на сезон — чисто кататься, новые элементы ультра-си я не планирую пока изучать.
Здесь выступало много моих одногруппниц, смотрю их прокаты и болею за всех.
Ожидания от этапов Гран-при? Чисто откататься и все сделать. Пока не знаю, куда поеду», — сказала Стрельцова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
