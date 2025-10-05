Видео
Первый канал опубликовал видео показательного номера Валиевой «Танцы на стеклах» к вечеру памяти Гришина

Первый канал опубликовал видео номера Валиевой к вечеру памяти Гришина.

Первый канал поделился видео показательного выступления фигуристки Камилы Валиевой под песню «Танцы на стеклах».

«Сегодня в 18:00 пройдет вечер памяти комментатора Александра Гришина.

К сожалению, выступить на нем не сможет одна из самых ярких фигуристок мира Камила Валиева. Комментарии именно ее выступлений у Александра всегда получались особенно искренними и запоминающимися

Мы просто не могли оставить вас без этого выступления. Камила, спасибо!» – говорится в посте Первого канала.

Я хочу, чтобы Валиева выступала, но не верю, что она вернется всерьез

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
