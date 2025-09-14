Стрельцова о победе на Мемориале Рабер: «Недовольна прокатом, несмотря на победу. Были ошибки»

Фигуристка Стрельцова недовольна своим выступлением на Мемориале Рабер.

Ученица Этери Тутберидзе заняла первое место среди юниорок, набрав 195,07 балла. Она стала первой как в короткой, так и в произвольной программе.

Второе место заняла Майя Сарафанова (186,20), третье – Диана Мильто (186,07).

«Недовольна прокатом, несмотря на победу. Были ошибки. Видимо, не очень хорошо подготовилась к старту», – сказала Виктория Стрельцова .