Стрельцова о победе на Мемориале Рабер: «Недовольна прокатом, несмотря на победу. Были ошибки»
Фигуристка Стрельцова недовольна своим выступлением на Мемориале Рабер.
Ученица Этери Тутберидзе заняла первое место среди юниорок, набрав 195,07 балла. Она стала первой как в короткой, так и в произвольной программе.
Второе место заняла Майя Сарафанова (186,20), третье – Диана Мильто (186,07).
«Недовольна прокатом, несмотря на победу. Были ошибки. Видимо, не очень хорошо подготовилась к старту», – сказала Виктория Стрельцова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
