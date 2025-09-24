Макар Игнатов: «По некоторым медицинским моментам не смогу принять участие в прокатах. Когда-нибудь все расскажу, но не сейчас»
Макар Игнатов объяснил, почему не выступит на контрольных прокатах сборной.
Контрольные прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.
«Дорогие друзья, я к вам с не самыми хорошими новостями.
Последние лет 5 или 6 ни одни контрольные прокаты не проходили без моего участия. И, к сожалению, этот стрик вынуждено подходит к концу.
По некоторым медицинским моментам я не смогу принять участие в прокатах, когда-нибудь я обязательно расскажу всю подноготную этой истории, но не сейчас, так что не будем об этом.
До встречи в сезоне, надеюсь, уже на этапах увидимся!
Всем ребятам желаю хорошо себя проявить, удачно показать свои новые программы и свою работу в межсезонье, получайте удовольствие», – написал Игнатов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Макара Игнатова
