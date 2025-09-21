Москвина об участии Гуменника в контрольных прокатах: «Вернутся, отдохнут, а там видно будет. В подготовке к ЧР и Олимпиаде надо быть гибкими»

Москвина ответила на вопрос об участии Гуменника в контрольных прокатах сборной.

Сегодня Петр Гуменник одержал победу на квалификационном олимпийском турнире в Пекине.

«Вернутся, отдохнут, а там видно будет. В его подготовке к чемпионату России и Олимпиаде надо быть очень гибкими», – сказала Тамара Москвина.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.