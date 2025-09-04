Хавронина и Нарижный могут пропустить контрольные прокаты сборной России

Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Девид Нарижный могут пропустить контрольные прокаты сборной.

Об этом сообщил тренер дуэта Александр Жулин. Прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

«Ирина Хавронина и Девид Нарижный точно будут в Новогорске на показе программ специалистам, на прокатах вряд ли, еще ноге надо прийти в себя. Просто поздно начали постановки. Александра Степанова и Иван Букин на прокатах будут», – рассказал Жулин.

В конце прошлого сезона Нарижный перенес операцию на колене.