Хавронина и Нарижный могут пропустить контрольные прокаты сборной России
Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Девид Нарижный могут пропустить контрольные прокаты сборной.
Об этом сообщил тренер дуэта Александр Жулин. Прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.
«Ирина Хавронина и Девид Нарижный точно будут в Новогорске на показе программ специалистам, на прокатах вряд ли, еще ноге надо прийти в себя. Просто поздно начали постановки. Александра Степанова и Иван Букин на прокатах будут», – рассказал Жулин.
В конце прошлого сезона Нарижный перенес операцию на колене.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
