Александр Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду – катастрофа. Все играют в одну калитку против нас, всем это очень нравится и выгодно»

Александр Жулин назвал катастрофой политизацию спорта и Олимпийских игр.

19-21 ноября в Пекине пройдет квалификационный турнир к Играм-2026, участие примут российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

«Очень надеялся, что Саша Степанова с Ваней Букиным попадут на олимпийский отбор. Но по каким-то неведомым причинам этого не случилось. И никогда нам этого не расскажут. Так же, как жаль и Мишину с Галлямовым. Очень плохо отношусь к этому.

На мой взгляд, политизировать спорт и Олимпиаду – катастрофа. Это ужасное решение, потому что раньше даже войны останавливались во время Олимпиады. А сейчас Израиль может делать все, что хочет, и никто даже голос не поднимает, чтобы их от чего-то отстранить или ввести какие-то санкции. Все у них замечательно.

Это однобокая история. Все играют в одну калитку против нас, и всем это очень нравится и выгодно. Жду не дождусь, когда этот беспредел закончится и мы будем выступать как нормальные цивилизованные люди», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Жулин .

Наши пары и танцоры – мимо Олимпиады-2026. За что?