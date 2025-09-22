Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена – человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»

Алина Загитова призвала не судить людей по внешнему виду.

«Как бы я ни была одета, накрашена, какая бы прическа ни была – не судят человека по одежке. Ошибка большинства – что они смотрят на человека и придумывают: вот она какая-то, зазвездилась, еще что-то. Про меня так очень часто говорят: что я ненормальная, отстраненная, у нее сложный характер.

А потом люди начинают со мной общаться, если это получается, и говорят: а мы думали, что ты стерва. Просто у меня лицо в расслабленном состоянии, видимо, вот такое. Не знаю, это моя защитная реакция», – рассказала олимпийская чемпионка Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.