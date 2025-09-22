  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена – человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»
9

Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена – человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»

Алина Загитова призвала не судить людей по внешнему виду.

«Как бы я ни была одета, накрашена, какая бы прическа ни была – не судят человека по одежке. Ошибка большинства – что они смотрят на человека и придумывают: вот она какая-то, зазвездилась, еще что-то. Про меня так очень часто говорят: что я ненормальная, отстраненная, у нее сложный характер.

А потом люди начинают со мной общаться, если это получается, и говорят: а мы думали, что ты стерва. Просто у меня лицо в расслабленном состоянии, видимо, вот такое. Не знаю, это моя защитная реакция», – рассказала олимпийская чемпионка Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАлина Загитова
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»
34сегодня, 13:42
Загитова про «Ассоль»: «У нас все шоу были солд-аут. Буквально в последний момент за 2-3 недели продажи поднялись»
64сегодня, 13:15
Загитова о работе продюсером: «Я постоянный контролер, мне надо все знать. Прошла быстрый курс всех профессий: режиссура, играла на пианино»
18сегодня, 12:31
Главные новости
Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу «Ассоль». Но пока очень страшно входить в эту сферу»
1530 минут назад
Аделия Петросян и Петр Гуменник прилетели в Москву из Пекина
10сегодня, 13:45Видео
«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»
34сегодня, 13:42
Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»
5сегодня, 13:40
Алина Загитова: «Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли они у меня»
24сегодня, 13:32
Загитова про «Ассоль»: «У нас все шоу были солд-аут. Буквально в последний момент за 2-3 недели продажи поднялись»
64сегодня, 13:15
Гуменник об отборе на Олимпиаду: «Это просто праздник для меня, счастью нет предела. Почувствовал, что меня сильно поддерживали»
20сегодня, 13:03
Петросян о турнире в Пекине: «Даже не ожидала, что так тепло встретят. Было безумно громко, шумно, и это исходило практически от каждого человека»
9сегодня, 12:55
Загитова о работе продюсером: «Я постоянный контролер, мне надо все знать. Прошла быстрый курс всех профессий: режиссура, играла на пианино»
18сегодня, 12:31
Загитова о шоу «Ассоль»: «На такие проекты нужны колоссальные бюджеты. Но, слава Богу, нашлись люди, которые в меня поверили»
38сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
1вчера, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
1вчера, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1420 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44