«Рад, что наша постановка засияла яркими красками». Глейхенгауз поздравил Гуменника с победой на олимпийском отборочном турнире

Даниил Глейхенгауз поздравил Гуменника с победой на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл квалификационные соревнования к Олимпиаде-2026, проходившие в Пекине. Он получил по итогам двух программ 262,82 балла.

Глейхенгауз является постановщиком короткой программы фигуриста под музыку из фильма «Парфюмер».

«Поздравляю Петю Гуменника с победой и отбором на Олимпийские игры! Очень рад, что наша постановка смогла раскрыться на льду так, как мы задумывали, засияв всеми нужными и яркими красками. Спасибо Пете за то, что показал ее миру и подарил такие эмоции», – написал хореограф в телеграм-канале.

Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой