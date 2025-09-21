Александр Галлямов: «Рад победе Гуменника, он показал очень достойный прокат. Есть куда расти, чтобы катать еще лучше»
Александр Галлямов рад победе Гуменника на олимпийском отборочном турнире.
Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл квалификационные соревнования в Пекине и отобрался на Олимпиаду-2026.
«Смотрел выступления Гуменника в прямом эфире, очень рад его победе и тому, что он отобрался на Олимпийские игры. Петр показал очень достойный прокат. Думаю, что еще есть куда расти.
До Олимпиады есть еще время, чтобы прокатать еще лучше, но все равно я рад, что он справился со всеми трудностями и выиграл эти соревнования. Это показывает, что школа нашего фигурного катания на высоком уровне», – сказал чемпион мира в парном катании, бронзовый призер Олимпиады-2022 Галлямов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
