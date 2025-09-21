6

Ким Хен Гем, Каррильо, Марсак и Ли Юйсян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане

Ким Хен Гем, Каррильо, Марсак и Ли Юйсян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане.

Для квалификации на Игры нужно было занять место в топ-5 на отборочном турнире в Пекине.

Помимо россиянина Петра Гуменника, который выиграл отбор, в Милан-2026 поедут Ким Хен Гем (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Кирилл Марсак (Украина) и Ли Юйсян (Китайский Тайбэй).

Для Каррильо это будет вторая Олимпиада в карьере (в Пекине-2022 он был 22-м), для остальных, включая Гуменника – дебютная.

