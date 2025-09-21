Ким Хен Гем, Каррильо, Марсак и Ли Юйсян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
Ким Хен Гем, Каррильо, Марсак и Ли Юйсян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане.
Для квалификации на Игры нужно было занять место в топ-5 на отборочном турнире в Пекине.
Помимо россиянина Петра Гуменника, который выиграл отбор, в Милан-2026 поедут Ким Хен Гем (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Кирилл Марсак (Украина) и Ли Юйсян (Китайский Тайбэй).
Для Каррильо это будет вторая Олимпиада в карьере (в Пекине-2022 он был 22-м), для остальных, включая Гуменника – дебютная.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости