Школу Алины Загитовой переименовали после заключения контракта на строительство.

Изначальный контракт 19 августа заключался на строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой.

Но в начале сентября стороны экстренно подписали дополнительное соглашение, в котором объект получил новое название «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой ».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил , что «называть именем 23-летней девочки стадион – это перебор».

Нашли тендер на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026