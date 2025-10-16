Школу Алины Загитовой переименовали после заключения контракта на строительство
Школу Алины Загитовой переименовали после заключения контракта на строительство.
Изначальный контракт 19 августа заключался на строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой.
Но в начале сентября стороны экстренно подписали дополнительное соглашение, в котором объект получил новое название «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой».
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил, что «называть именем 23-летней девочки стадион – это перебор».
Нашли тендер на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026
