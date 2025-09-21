Дегтярев о Петросян и Гуменнике: «У нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде»
Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли квалификационные соревнования на Олимпиаду-2026. Игры пройдут в феврале следующего года.
«Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал высочайший уровень подготовки и уверенно завоевал олимпийскую путевку.
Его выступление в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства: четыре чисто исполненных четверных прыжка и уверенная работа в прокате принесли заслуженную победу.
Важно, что в мужском одиночном катании Россия вновь будет представлена сильным спортсменом, способным бороться за высокие места на Олимпийских играх.
Ранее отбор прошла Аделия Петросян, и теперь у нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде», – сказал министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость