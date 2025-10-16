Школу Алины Загитовой планируют сдать к декабрю 2026 года.

По контракту на строительство срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 декабря 2026 года.

Также не позднее этого срока к объекту должны быть подключены сети инженерно-технического обеспечения и подписан акт о соответствии условиям контракта при завершении строительства.

Сама Загитова говорила , что школу откроют в августе 2026-го.

Нашли тендер на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026