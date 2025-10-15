Ленков о своей короткой программе: «Музыка называется «Для тебя», программа про любовь. Для кого катаю – это секрет»

Фигурист Герман Ленков оценил свое выступление на Гран-при среди юниоров.

После короткой программы Ленков занимает второе место с 77,69 баллами.

– Прокат понравился, эмоции вроде бы хорошо выдал, к технической части вопросов нет. Очень понравилось кататься. У меня три дня назад закончился мемориал Панина‑Коломенкина, даже от соревновательного ажиотажа не отошел.

Как мне кажется, даже полегче было катать. В прошлом сезоне у меня были вроде бы 4 или 5 недель подряд старты. Так что мне кажется, мне даже легче, я себя хорошо держу в соревновательном духе и физическом плане. Мне это, скорее всего, помогает держать спортивную форму и легко вкатывать программы.

– Расскажите про свою короткую программу.

– Музыка называется «Для тебя». Я сам предложил, постановщик – Софья Вячеславовна Самодурова. Программа про любовь. Для кого катаю – это секрет.

– Как проходила постановка программы с Софьей?

– Послушали музыку, скомпоновали ее и начали на тренировках ставить. Софья – хороший тренер, – сказал Ленков.