🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто будет комментатором фигурного катания?
Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Павел Копачев говорят о музыке в фигурном катании, обсуждают, как прошел вечер памяти комментатора Александра Гришина, а также рассуждают о том, кто мог бы заменить Гришина в телевизионном эфире.
Слушаем здесь:
ТАЙМКОДЫ
0:00 всех возмутил прокат Щербаковой и Гончарова на вечере памяти Гришина – мы не согласны
7:15 Ваня хочет, чтобы фигурное катание комментировал Губерниев. Серьезно?
13:31 почему у фигуристов редко получается стать хорошими комментаторами?
21:45 фигурному катанию нужен футбольный комментатор?
28:27 Паша неожиданно продвигает Коляду и скучает по Тарасовой
36:01 почему комментарии в фигурном катании звучат настолько одинаково?
41:21 должен ли комментатор всегда болеть за своих?
47:28 Лью вернула старую короткую – Полина объясняет, в чем причина
51:09 почему фигуристы беззащитны перед правообладателями?
57:18 «в фигурное катание вошли политика и культура отмены»
1:05:02 Майя была на первом в истории Грузии Челленджере – что впечатлило больше всего?
1:09:18 Браун передает привет «Чистому хвосту» и составляет топ-3 впечатлений от Грузии 1:12:50 программы о переселении душ и Вселенной – что за странный тренд?
1:18:54 когда фигурное катание захватит телеэфир?