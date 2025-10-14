1

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто будет комментатором фигурного катания?

Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Павел Копачев говорят о музыке в фигурном катании, обсуждают, как прошел вечер памяти комментатора Александра Гришина, а также рассуждают о том, кто мог бы заменить Гришина в телевизионном эфире. 

Слушаем здесь:

ТАЙМКОДЫ

0:00 всех возмутил прокат Щербаковой и Гончарова на вечере памяти Гришина – мы не согласны

7:15 Ваня хочет, чтобы фигурное катание комментировал Губерниев. Серьезно?

13:31 почему у фигуристов редко получается стать хорошими комментаторами?

21:45 фигурному катанию нужен футбольный комментатор?

28:27 Паша неожиданно продвигает Коляду и скучает по Тарасовой

36:01 почему комментарии в фигурном катании звучат настолько одинаково?

41:21 должен ли комментатор всегда болеть за своих?

47:28 Лью вернула старую короткую – Полина объясняет, в чем причина

51:09 почему фигуристы беззащитны перед правообладателями?

57:18 «в фигурное катание вошли политика и культура отмены»

1:05:02 Майя была на первом в истории Грузии Челленджере – что впечатлило больше всего?

1:09:18 Браун передает привет «Чистому хвосту» и составляет топ-3 впечатлений от Грузии 1:12:50 программы о переселении душ и Вселенной – что за странный тренд?

1:18:54 когда фигурное катание захватит телеэфир?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМихаил Коляда
Анна Щербакова (танцы)
logoДмитрий Губерниев
logoЧистый хвост – шоу-подкаст
Егор Гончаров
logoТатьяна Тарасова
logoПодкасты
logoАлександр Гришин
logoАлиса Лью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Соловьев будет комментировать первый этап Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию
123сегодня, 09:21
«Наверное, номер Щербаковой и Гончарова был единственным, в течение которого мама и жена Саши улыбались». Вайцеховская о мемориале Гришина
689 октября, 09:30
Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»
928 октября, 21:32
Главные новости
Илья Авербух: «Лед потерял эксклюзивность, каждый месяц кто-нибудь показывает шоу. Все фигуристы катают у всех плюс-минус одно и то же»
4 минуты назад
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Решения о продолжении проекта сейчас нет. Я бы продолжал эту историю, потому что это дело моей жизни»
213 минут назад
Авербух о штрафах за превышение скорости: «Конечно, хватаю камеры, а иначе невозможно с таким темпом жизни. Как-то 20 камер поймал по дороге в Питер»
2620 минут назад
Илья Авербух: «Подкатки заполонили мир фигурного катания. Родители как ненормальные бегают, платят, 3-5 тысяч в час в Москве – обычная цена»
628 минут назад
Василий Соловьев будет комментировать первый этап Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию
123сегодня, 09:21
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Шарафутдинова и Мурасалимов, Ростилова и Ауров покажут ритм-танцы
4сегодня, 05:46
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
16сегодня, 05:40
Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве: там выступят Лазарев, Колесников, Дзепка и Мильто
13сегодня, 05:35
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Сабада и Астахов, Филимонова и Пыльнев выступят с короткими программами
5сегодня, 05:25
Алена Леонова: «Петросян выступала без четверных на квалификации. Но мне кажется, что при прочих равных она должна опережать Двоеглазову»
47вчера, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45