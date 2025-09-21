Аделия Петросян поздравила Петра Гуменника с победой на олимпийском отборочном турнире
Петросян поздравила Гуменника с победой на олимпийском отборе в Пекине.
Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили на квалификационных соревнованиях в нейтральном статусе. Накануне победу в женском одиночном катании одержала Петросян, сегодня в мужском турнире – Гуменник.
Петросян ждала Гуменника на выходе из подтрибунного помещения, чтобы поздравить его.
Петросян и Гуменника пора называть невидимыми атлетами. ISU неловко открещивается от них
Фото: корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости