Аделия Петросян поздравила Петра Гуменника с победой на олимпийском отборочном турнире

Петросян поздравила Гуменника с победой на олимпийском отборе в Пекине.

Аделия Петросян и Петр Гуменник выступили на квалификационных соревнованиях в нейтральном статусе. Накануне победу в женском одиночном катании одержала Петросян, сегодня в мужском турнире – Гуменник.

Петросян ждала Гуменника на выходе из подтрибунного помещения, чтобы поздравить его.

Фото: корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.