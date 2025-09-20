12

Александра Трусова: «Конечно, я не хочу останавливаться на одном ребенке»

Александра Трусова рассказала, что в будущем планирует родить второго ребенка.

6 августа у фигуристки родился первенец Михаил.

– Планируете восстанавливать четверные прыжки?

– Посмотрим. Через 1,5 месяца после родов об этом четко нельзя говорить.

– Хотите вернуться в профессиональную карьеру?

– Я очень скучаю. Пробовала выступать в прошлом году на прокатах. Буду смотреть, как будет проходить восстановление.

– Планируете ли вы еще детей?

– Не прям сейчас, конечно. У каждого ребенка должен быть период, когда он будет одним любимым в семье. Мне нравится такая разница в возрасте, как у нас с братьями. Конечно, я не хочу останавливаться на одном ребенке, – сказала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Боброва о короткой программе Гуменника: «Несмотря на то, что оценки ниже, чем мы могли предполагать, понимаем, что это хорошие баллы для победы»
3 минуты назад
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине
18718 минут назад
Трусова о своем шоу: «Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. Мне нужно время, физическая форма»
525 минут назад
«Все безлико. Я была в обмороке от чемпионского звания Хендрикс». Иоланда Чен о конкурентках Петросян на олимпийском отборе
527 минут назад
Александра Трусова: «У меня никогда не было психолога. Знаю, какие проблемы мне мешали в спорте»
430 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник представит произвольную программу, начало – 21 сентября в 13:05 по Москве
2034 минуты назад
Железняков о Петросян: «Аделия сегодня герой дня. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в нее верю»
238 минут назад
Трусова о пяти квадах: «Мне хотелось делать то, что не могут другие. Даже сейчас я очень хочу прыгать четверные»
342 минуты назад
Хендрикс сняла селфи-видео с Петросян и Губановой после награждения на олимпийском отборе
26сегодня, 16:51Видео
Глейхенгауз о платке в программе Гуменника: «Я уже думал: ну все, хана идее, будет только костюм. Мы обсудили, как это можно использовать как фишку»
71сегодня, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
11 минут назад
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1048 минут назад
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
259 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Харрис и Чан, Рейтан и Майоров представят произвольные танцы
сегодня, 17:34
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
7сегодня, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
2сегодня, 15:44
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
1сегодня, 15:28
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
1сегодня, 15:21
Алиев об отборе Петросян на Олимпиаду: «Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями»
1сегодня, 15:16
Илья Авербух: «Сомнений, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить»
2сегодня, 14:23