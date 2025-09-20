Александра Трусова: «Конечно, я не хочу останавливаться на одном ребенке»

Александра Трусова рассказала, что в будущем планирует родить второго ребенка.

6 августа у фигуристки родился первенец Михаил.

– Планируете восстанавливать четверные прыжки?

– Посмотрим. Через 1,5 месяца после родов об этом четко нельзя говорить.

– Хотите вернуться в профессиональную карьеру?

– Я очень скучаю. Пробовала выступать в прошлом году на прокатах. Буду смотреть, как будет проходить восстановление.

– Планируете ли вы еще детей?

– Не прям сейчас, конечно. У каждого ребенка должен быть период, когда он будет одним любимым в семье. Мне нравится такая разница в возрасте, как у нас с братьями. Конечно, я не хочу останавливаться на одном ребенке, – сказала Трусова.