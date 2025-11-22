Анна Щербакова: «Сразу после выступления сдала на пятерку экзамен. Откататься было сложнее»

Щербакова: после проката сдала на пятерку экзамен, откататься было сложнее.

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала, что между интервью и прокатом ритм-танца сдала экзамен в вузе.

Сегодня Щербакова и Гончаров стали третьими в ритм-танце на этапе Гран-при России в Омске с результатом 74,33 балла.

«Сразу после выступления сдала на пятерку экзамен по предмету «Социальная ответственность СМИ». Откататься было сложнее», — сказала Щербакова.