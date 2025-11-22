Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Омске
Две фигуристки сделали тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Омске.
Фигуристки Камилла Нелюбова и Мария Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске.
Нелюбова приземлила прыжок без ошибок, Елисовой отметили недокрут в четверть.
Камила Нелюбова набрала за короткую программу 70,49 балла, Мария Елисова – 62,23 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости