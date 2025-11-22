Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Омске

Две фигуристки сделали тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Омске.

Фигуристки Камилла Нелюбова и Мария Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске. Нелюбова приземлила прыжок без ошибок, Елисовой отметили недокрут в четверть. Камила Нелюбова набрала за короткую программу 70,49 балла, Мария Елисова – 62,23 балла.