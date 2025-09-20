Медведева – Петросян: «Аделия, с выходом на Олимпиаду! От всей души желаю тебе пройти этот путь до конца»

Евгения Медведева обратилась к Аделии Петросян после отбора на Олимпийские игры.

Сегодня российская фигуристка Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине.

«Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз – вы снова сделали невозможное возможным. Подготовить спортсменку, которая не просто каталась, а боролась и побеждала несмотря ни на что – это огромный труд.

Аделя, от всей души желаю тебе пройти этот путь до конца. Верю, что у тебя все получится! А Международному союзу конькобежцев и МОК хочется пожелать одного – включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», – написала двукратная чемпионка мира Медведева в своем телеграм-канале.