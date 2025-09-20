ISU: «Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона»

Международный союз конькобежцев (ISU) отметил выступление российской фигуристки Аделии Петросян .

Сегодня Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и отобралась на Олимпийские игры-2026. После этого ISU выложил в соцсетях отрывок из произвольной программы спортсменки.

«Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона», – говорится в публикации ISU.

Зимние Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Фото дня: наша фигуристка первая на пьедестале – 3,5 года спустя. Петросян едет на Олимпиаду!