ISU: «Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона»
Международный союз конькобежцев (ISU) отметил выступление российской фигуристки Аделии Петросян.
Сегодня Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и отобралась на Олимпийские игры-2026. После этого ISU выложил в соцсетях отрывок из произвольной программы спортсменки.
«Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона», – говорится в публикации ISU.
Зимние Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
