Алиев об отборе Петросян на Олимпиаду: «Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями»
Дмитрий Алиев поздравил Аделию Петросян с отбором на Олимпийские игры.
Российская фигуристка одержала победу на квалификационном турнире в Пекине.
«Я искренне поздравляю Аделю с этой непростой задачей, с которой она справилась на ура. Завоевала квоту и теперь поедет на Олимпийские игры. Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями. Браво!» – написал в своем телеграм-канале чемпион Европы 2020 года Алиев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Алиева
