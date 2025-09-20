Алиев об отборе Петросян на Олимпиаду: «Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями»

Дмитрий Алиев поздравил Аделию Петросян с отбором на Олимпийские игры.

Российская фигуристка одержала победу на квалификационном турнире в Пекине.

«Я искренне поздравляю Аделю с этой непростой задачей, с которой она справилась на ура. Завоевала квоту и теперь поедет на Олимпийские игры. Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями. Браво!» – написал в своем телеграм-канале чемпион Европы 2020 года Алиев .