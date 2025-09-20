  • Спортс
Александр Галлямов: «Гуменник и Петросян, несмотря на все сложности, по-прежнему показывают миру класс отечественной школы»

В Пекине проходит олимпийский отборочный турнир, где российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян лидируют после коротких программ.

«Очень рад за Петра, который так хорошо откатал короткую программу, как и за Аделию, которая также лидирует. Оба наших спортсмена, несмотря на все сложности, на большой перерыв в международных соревнованиях, по-прежнему показывают всему миру класс отечественной школы.

Желаю нашим ребятам успешных прокатов в произвольной. Будем болеть и верить в них», – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании Александр Галлямов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
