Александр Жулин: «Думаю, к Олимпиаде Петросян восстановит сложный контент и будет там главным претендентом на золотую медаль»

Жулин считает, что Петросян будет главным претендентом на золото Олимпиады-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Очень понравился прокат Аделии. Ощущения – как будто я опять попал в 2022 год на Олимпийские игры в Пекин. Аделия откатала потрясающе для себя – все четко исполнила. Не пошла на суперсложный контент, чем всегда отличаются девочки Этери Тутберидзе, видимо, пока еще не готова – травмы дают о себе знать. Думаю, к Олимпиаде она все восстановит и будет там самым главным претендентом на золотую медаль», – сказал Александр Жулин.

«Не переживал за выставления оценок за прокат Петросян. Я посмотрел на оценки и по короткой, и как ставили Петру Гуменнику. Был уверен, что к нам отнеслись благосклонно. Надеюсь на возвращение нашей великолепной команды на все турниры», – добавил тренер.