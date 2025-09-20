Тарасова о победе Петросян: «Аделия – умница, в очень тяжелой обстановке каталась. Важный успех для всей команды России»
Татьяна Тарасова поздравила Аделию Петросян в отбором на Олимпиаду.
Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.
«Это настоящая победа, Россия на Олимпийских играх в женском одиночном катании. Аделия – умница, молодец. В очень тяжелой обстановке каталась – девочки в последней разминке катались очень хорошо, а она лучше всех.
Поздравляю всю ее команду и ее с очень важным успехом для всей команды России», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
