Навка о победе Петросян: «Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением»

Татьяна Навка назвала радостной новостью победу Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026.

«Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением. Это радостная новость для всех болельщиков», – сказала Навка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
женское катание
logoТатьяна Навка
олимпийская квалификация
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoсборная России
