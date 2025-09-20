Навка о победе Петросян: «Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением»

Татьяна Навка назвала радостной новостью победу Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026.

«Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением. Это радостная новость для всех болельщиков», – сказала Навка.