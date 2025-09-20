Глейхенгауз о победе Петросян: «Аделия первый раз выходила без тренера, это самый ответственный момент в ее жизни. Она справилась»

Глейхенгауз поделился эмоциями после победы Петросян на олимпийском отборе.

«На данный момент мы смогли подготовиться к соревнованиям в такой форме. То, что Аделия справилась с таким давлением и нервами...

Она первый раз выходила без тренера, это самый ответственный момент в ее жизни. Она справилась и не сделала ни одной ошибки, выходила на соревнования в статусе лидера, так что я очень рад», – сказал тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз в эфире Okko.