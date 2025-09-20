Петросян и Сафонова не присутствуют на пресс-конференции на олимпийском отборе, так как нейтральные атлеты в ней не участвуют

Петросян и Сафонова не участвуют в пресс-конференции на олимпийском отборе.

Российская фигуристка Аделия Петросян и белоруска Виктория Сафонова отобрались на Олимпийские игры-2026, войдя в топ-5 участниц. Они выступали на соревнованиях в Пекине как индивидуальные нейтральные атлеты.

По правилам Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, в пресс-конференциях не участвуют, также им запрещено общаться с журналистами.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии в феврале будущего года.