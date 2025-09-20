Максим Траньков отметил человеческий фактор в судействе фигурного катания.

– Многие эксперты ожидают предвзятого судейства на Олимпиаде по отношению к российским фигуристам. Стоит ли ждать от судей объективных оценок?

– Я в сфере человеческих отношений не эксперт, я больше про фигурное катание. Но фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор. Поэтому может все в обе стороны качнуться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков .

В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир, где россиянин Петр Гуменник лидирует после короткой программы (93,80 балла).

«Считаю, что Петр большой молодец, справился с очень сложной прыжковой частью, очень уверенно выглядел на льду, набрал неплохие баллы», – отметил Траньков.

