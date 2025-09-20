Светлана Журова: «Кто-то внутри ISU пролоббировал выставить ролик с прокатом Гуменника под песню на украинском языке. Хотят сбить Петра с толку»

Журова считает, что ISU специально выложил прокат Гуменника под украинскую песню.

Российский фигурист Петр Гуменник выступает на олимпийском отборочном турнире в Пекине в нейтральном статусе. После короткой программы он лидирует с 93,80 баллами.

Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети рилс с отрывком короткой программы Гуменника, добавив композицию группы KAZKA «Плакала» на украинском языке. Вскоре это видео было удалено.

Затем ISU перезалил ролик с прокатом фигуриста, добавив музыку из его программы «Парфюмер».

«Какое‑то издевательство. Кто‑то специально пролоббировал это внутри ISU. Они просто хотят сбить с толку Петю перед произвольной программой. Хочу обратиться к журналистам: «Не звоните и не спрашивайте мнение у Петра на этот счет». Пусть он спокойно откатает и выиграет произвольную программу.

Хотя я даже догадываюсь, что ответят на это в ISU: «У нас не было никакого злого умысла, для нас что украинская, что русская музыка одинаковая и так далее», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Они просто испугались негативной реакции и поняли собственную ошибку. Уж лучше таким фактом ее признать, чем сохранить в таком виде. Гуменник – молодец, вышел, добился результата. Никакие провокации не могут наших спортсменов сломить. Пусть даже и такие, как произошла сейчас», – приводит слова Журовой ТАСС.