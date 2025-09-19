  • Спортс
  • Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок может ваш комментарий может оставить»
0

Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок может ваш комментарий может оставить»

Евгения Медведева ответила критикам, которые считают ее слишком худой.

«Да, у меня такое тело. Да, я худая от природы. Да, я вешу не более 50 кг при росте 159 см уже очень много лет. Именно поэтому я занимаюсь фигурным катанием, а не тяжелой атлетикой.

И немного странно рассуждать: такой вес, не такой вес, правильный, неправильный... Каждый спорт имеет свои требования – точно так же, как и моделинг; точно так же, как и та самая тяжелая атлетика, про которую я только что говорила; точно так же, как и плавание, бег и, конечно же, наше любимое фигурное катание.

Поэтому, пожалуйста, относитесь бережнее к своему здоровью и к ментальному здоровью спортсменов, если вдруг вы решаете оставить какой-либо комментарий. 150 раз подумайте, какой осадок он сможет оставить у девочки, которая это прочитает.

И конечно же, занимайтесь спортом, чтобы быть здоровыми, красивыми, подтянутыми и, если вдруг вы хотите, худыми!» – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева на своем ютуб-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
