Артур Гачинский: «Я бы не сказал, что судьи придержали Петросян. Она получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания»

Артур Гачинский не считает, что Аделии Петросян занизили оценки на отборе к ОИ.

В Пекине стартовал олимпийский квалификационный турнир. Россиянка Петросян заняла первое место в короткой программе (68,72 балла), второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

– Оценки Аделии и ее первое место говорят сами за себя. Что касается проката, все получилось удачно. Она справилась, пусть не идеально, но со всеми элементами. По началу программы Аделия была немного зажата, но это объяснимо. На ее плечах колоссальная ответственность, вся страна смотрит на нее. Это, безусловно, давит, внимание всего мира приковано к ней. Но она справилась с волнением.

Петросян не допустила грубых ошибок и помарок. Один элемент был на пересмотре у судей, тем не менее у нее была дорожка четвертого уровня, вращения все были очень хорошего качества. Каскад во второй половине в принципе просто прекрасный. Короткая программа – это путь наверх. Проиграть короткую программу можно, а выиграть нельзя.

– Судьи адекватно оценили Петросян или придержали ее?

– По мере возможностей мы следим за международными соревнованиями. Оценка Аделии в рамках приличия. Я бы не сказал, что судьи придержали ее или поставили не то, на что она накатала. 68 баллов и 37 за технику – это хорошая оценка. Если проанализировать последние чемпионаты Европы и мира, Петросян получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания сейчас, – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2011 Гачинский .

Возвращение нашей фигурки – детали изнутри: Петросян улыбалась, Этери перестраховалась