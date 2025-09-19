0

Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»

Жулин похвалил Аделию Петросян за прокат короткой программы на отборе к ОИ.

Российская фигуристка в нейтральном статусе выступает в Пекине на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026. 

В прокате короткой Петросян прыгнула двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп. Непрыжковые элементы она сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его уровень снизили до третьего.

За выступление россиянка получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную с большой надеждой», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
ТАСС
logoАлександр Жулин
logoАделия Петросян
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян лидирует в короткой программе, Хендрикс, Губанова выйдут на лед
77019 минут назадLive
Тарасова о выступлении Петросян: «Хорошо, по настроению прекрасно. Один элемент не очень чистый, но это не криминально – он не сорван»
342 минуты назад
ISU разрешил болельщикам развернуть плакат в поддержку Аделии Петросян на русском языке
3153 минуты назад
Главные новости
Петросян получила 68,72 балла за короткую на олимпийском отборе. На российских стартах ей ставили не меньше 70 за последние четыре года
1515 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян лидирует в короткой программе, Хендрикс, Губанова выйдут на лед
77019 минут назадLive
Максим Траньков: «Рад за Петросян, не сомневался, что у нее все получится. Была маленькая помарка, но ничего страшного»
20 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Петросян – умничка, прекрасный прокат! Для первого выхода после такого длительного отсутствия – она молодец»
125 минут назад
Леонова об оценках Петросян: «Маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее. Но это первая разминка»
731 минуту назад
Тарасова о выступлении Петросян: «Хорошо, по настроению прекрасно. Один элемент не очень чистый, но это не криминально – он не сорван»
342 минуты назад
ISU разрешил болельщикам развернуть плакат в поддержку Аделии Петросян на русском языке
3153 минуты назад
Аделия Петросян об оценках за короткую программу на олимпийском отборе: «Нормально»
40сегодня, 10:35
Петросян откатала короткую программу на олимпийском отборе в Пекине с помаркой на тройном лутце
60сегодня, 10:33
Тутберидзе не сопровождает Петросян в короткой программе на олимпийском отборе. С фигуристкой находится старший тренер пар Валерий Артюхов
19сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23