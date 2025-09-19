Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»

Жулин похвалил Аделию Петросян за прокат короткой программы на отборе к ОИ.

Российская фигуристка в нейтральном статусе выступает в Пекине на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

В прокате короткой Петросян прыгнула двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп. Непрыжковые элементы она сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его уровень снизили до третьего.

За выступление россиянка получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную с большой надеждой», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин .