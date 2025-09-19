Тарасова о выступлении Петросян: «Хорошо, по настроению прекрасно. Один элемент не очень чистый, но это не криминально – он не сорван»

Тарасова положительно оценила прокат короткой программы Аделии Петросян.

Российская фигуристка в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

Петросян прыгнула двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп. Непрыжковые элементы она сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его уровень снизили до третьего.

За выступление фигуристка получила 68,72 балла.

«Хорошо, по настроению прекрасно. Один элемент не очень чистый, но это не криминально – он не сорван, была помарка. Но она справилась с нервами, я считаю. Теперь надо отдохнуть, собраться и показать свою любимую произвольную», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.